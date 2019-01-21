Юбилей принято праздновать как важный этап в жизни человека. Юбилейная дата — это событие, на котором собираются родные и близкие, друзья и коллеги героя торжества. Обратившись к нам, вы сможете заказать организацию дня рождения для юбиляра любого возраста — мы учтём его вкусы и пожелания, чтобы устроить личный, душевный и искренний праздник, который надолго запомнится всем участникам.

Цены

«СТАРТОВЫЙ»

36 000 руб. Личный менеджер

Ведущий

Диджей

Звук

Свет

Ещё 2 пункта Подробнее «СТАНДАРТНЫЙ»

65 000 руб. Ведущий

Диджей

Звук

Фотограф

Видеооператор

Ещё 4 пункта Подробнее «ПРЕМИУМ»

120 000 руб. Координатор

Ведущий

Фотозона

Оформление цветами

Саксофонист

Ещё 8 пунктов Подробнее

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Как мы работаем

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Мы уточняем необходимую информацию и пожелания по мероприятию, проводим консультацию, отвечаем на все вопросы. Составляем и отправляем коммерческое предложение

Встречаемся в любом удобном для вас месте или у нас в офисе. Подробно обсуждаем детали предстоящего события, смотрим площадку

Заключаем договор

Наша команда занимается подготовкой праздника. Координатор на связи 24/7 по любым вопросам

Координация и проведение юбилея

Через несколько дней после торжества созваниваемся, обмениваемся впечатлениями и фото/видео материалами

Если не нужна организация юбилея под ключ, вы можете отдельно выбрать ведущего или любую другую услугу из нашего каталога. Исполнитель свяжется с вами и обсудит детали мероприятия.

Что входит в сценарий юбилея?

Программы юбилейных дней бывают самыми разнообразными. Например, проведение юбилея для мужчины может отличаться от аналогичного торжества для женщины. Это связано и с тем, что относиться к возрасту принято по-разному. Женщины часто предпочитают отмечать его не делая акцента на том, сколько лет им исполнилось. Многие мужчины, напротив, любят подчеркнуть, что даже в юбилей 50 или 60 лет по-прежнему полны сил и притом стали намного лучше понимать жизнь благодаря накопленному опыту. Часто празднование в честь круглой даты — это способ выразить почтение и уважение юбиляру, и тогда в программу включают выступления, работающие на решение этой задачи.

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Имеет значение и то, кто окажется в числе приглашенных. Корпоратив по случаю пятидесятилетия сотрудника будет разительно отличаться от торжества в честь семидесятилетия любимой бабушки. Мы сможем учесть все особенности конкретного события, чтобы сделать его максимально ярким и запоминающимся для наших клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы у всех остались исключительно позитивные воспоминания о нём.

Команда For-Events

Организация юбилея в Москве

Наша компания имеет большой опыт проведения в Москве мероприятий различной тематики, и юбилейные торжества не являются исключением. Опыт позволяет нам подбирать оптимальный набор услуг, который позволит воплотить ваш замысел. Налаженные контакты с площадками и наличие в штате собственных фотографов и ведущих позволяет не только сэкономить средства, но и не тратить время на поиск и подбор необходимых специалистов. Обратившись к нам, вы получите весь набор услуг, в том числе:

помощь с подбором площадки и другими организационными вопросами;

доставка и монтаж светового и звукового оборудования;

услуги фотографов, видеографов, ведущих, диджеев.

Таким образом, обратившись к нам, вы по доступной цене получаете комплексное решение, которое позволит достойно отпраздновать юбилей в Москве.